В Калининграде объявили в розыск 16-летнюю девушку

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:33:49+03:00

15 июня девушка ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

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Отдел полиции Центрального района Калининграда объявил в розыск 16-летнюю Яну Куркову. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, в понедельник, 15 июня, девушка ушла из дома на улице Банковской и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 18 лет, худощавого телосложения, рост 165 см, волос темный прямой, ниже плеч.

Предположительно была одета: розовая укороченная куртка, темные джинсы, черные туфли на квадратном каблуке.

Если вам что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-098 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU