В Калининграде выявили 37 новых случаев коронавируса
Всего в регионе выявлен 2161 случай заболевания.
.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Калининградской области за сутки выявлено 37 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в регионе выявлен 2161 случай заболевания.
За последние сутки в России выявлено 7 843 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 31,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 194 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 10 036 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU