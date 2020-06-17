В Калининграде выявили 37 новых случаев коронавируса

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:37:22+03:00

Всего в регионе выявлен 2161 случай заболевания.

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В Калининградской области за сутки выявлено 37 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе выявлен 2161 случай заболевания.

За последние сутки в России выявлено 7 843 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 31,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 194 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 10 036 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU