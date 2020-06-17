2020-06-17T10:49:09+03:00
Общество

В Калининграде задержали 16 тонн контрабандного спирта

Стратегически важный товар перевозили под видом растворителя
Виктор Сергеев
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В Калининградской области задержана крупная партии контрабандного спирта. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.

Перевозку стратегически важного товара - этилового неденатурированного спирта с концентрацией спирта более 95% организовал 59-летний калининградец, который перевозил спирт на грузовике под видом растворителя. Во время проверки груза правоохранители выявили несоответствие заявленных сведений о товаре.

«Стражи правопорядка изъяли пластиковые канистры со спиртосодержащей жидкостью общим весом свыше 16 тонн. На товаре отсутствовали специальные маркировки, предусмотренные законодательством РФ. Рыночная стоимость продукции составила около 5 млн. рублей», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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