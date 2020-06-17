Калининградец пытался перебросить в колонию 43 свертка с героином
В Калининграде полицейские и сотрудники УФСИН предотвратили переброску крупной партии наркотиков в колонию №9 на улице Красной. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Полицейские получили информацию, что неизвестный мужчина планирует перебросить наркотики на территорию колонии. За ним установили наблюдение и вскоре задержали на прилегающей территорией.
В ходе обыска у 40-летнего мужчины изъяли 43 свертка с героином и карфентанилом.
На него завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU