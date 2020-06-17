В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света и воды

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:06:18+03:00

Электричества не будет на 21-й улице

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В среду, 17 июня, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 21-й улице. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 16:00 электричество отключено на ул. Кутузова 20,22,25,31,31а,32, ул. Каштановая аллея 21,23,24,25,30,32, 33,34,36,37,38, л. Бородинская 16,22-24,25, пр-т Победы 27,29,31, ул. Огарёва 36.

До 18:00 света не будет на ул. Качалова, ул. Можайская, пер. Можайский 3-13,4-16, ул. А. Суворова 129, ул. Бассейная 4,6-8, ул. Лесопарковая 1-7,17,19,21,23, пер. Лесопарковый 2,4,6,7,8,10, ул. Энгельса 7а, ул. Кутузова 39, пр-т Победы 40,42.

До 20:00 энергоснабжение приостановлено на ул. Ольховая 2-4, ул. Осиновая 2-6, пл. Октябрьская 8-20,20б, 22-24, ул. Кленовая 2-8,10-12,9-23, ул. Фабричная 5-7,13,15-21,23-25, ул. П.Морозова 10-26.

Холодное водоснабжение приостановлено до 14:00 на ул. Платова 3; до 16:00 – на ул. Рокоссовского 1-7.

В Московском районе до 15:00 вода отключена на ул. Ольштынской 24-74 и в пер. Калинина 1-2.

Горячее водоснабжение отключено до 20:00 на ул. Горького 4-66,19-83, ул. Калязинская, ул. Ген. Озерова 33-57, ул. Земельная, ул. Азовская, ул. Юношеская, ул. Ракитная, ул. Гаражная, ул. проф. Баранова, ул. Театральная, ул. Черняховского 1-15,24-26, ул. Пролетарская 43-87,52-80, ул. Сергеева 8-14,3-61, ул. Сибирская, ул. Минская, ул. Соммера 13-37,24-78, ул. Рокоссовского, ул. Иванникова, ул. Больничная, ул. Ген. Галицкого, ул. Госпитальная, ул. Космическая 10-20, ул. Театральная, Ленинский пр-т 5-9,18-26, пл. Победы 2,10.

ИСТОЧНИК KP.RU