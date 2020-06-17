В Калининграде на две недели отключили горячую воду на 40 улицах

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:34:12+03:00

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В Калининграде со среды, 17 июня, на плановый ремонт на две недели остановлены РТС «Балтийская», «Прибрежная», а также котельные в микрорайоне Прегольский, на улицах Карташева, Бассейной и Красносельской.

Горячая вода будет отключена на следующих улицах:

ул. Эльблонгская

ул. Серпуховская

пер. Серпуховский

ул. Портовая

ул. Парусная

ул. Новый вал

пер. Малый

пер. Большевистский

ул. Краснооктябрьская

ул. Эпроновская

пл. Калинина

ул. Омская

ул. Ольштынская

ул. Б. Хмельницкого

ул. Железнодорожная

ул. Чаадаева

ул. Нансена

ул. А. Суворова

ул. Багратиона

ул. Ореховая

пер. Калинина

пр-т Калинина

ул. Старопрегольская набережная

ул. Мореходная

ул. Полоцкая

Ленинский пр-т 42-94,83-155

ул. Заводская 18а(Д/сад № 99),20,22,24,,25,26,27,28,29б(СОШ № 48),30,31,33,35,37

ул.Береговая 1,4,5,6,8,9,11,12,13,17,19,

21,23,24,25,27,64,66

ул. Воскресенская 1,2,3,4,6

ул. Строительная 9а,15,20

ул. Крещенская 3

ул. Парковая1а,3,3а,4,12а,16(Баня № 8)

ул. Художественная 9-11

ул. Воздушная 73,80

ул. Бассейная 31,33,35,35,36-38,

40 (СОШ № 21)

Балтийское шоссе 104,106,108,116

ул. Карташёва 4,6,28-30,32-34,40-42

Прегольский посёлок 25

ул. Красносельская 18,20

пр-т Победы 82(Д/сад № 73).

ИСТОЧНИК KP.RU