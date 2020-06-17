2020-06-17T13:06:55+03:00
Общество

В Калининграде выбрали сразу трех почетных граждан

Награждение прошло в администрации города 17 июня
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Актриса Александра Яковлева.Актриса Александра Яковлева.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

На заседании городского совета депутатов Калининграда в среду 17 июня назвали имена новых почетных граждан города. Депутаты выбрали их тайным голосованием. В этом году все три кандидата получили высокое звание.

В голосовании участвовали 24 депутата.

За кандидатуру актрисы Александры Яковлевой, которая является депутатом городского совета, единогласно проголосовали все 24 депутата.

За нарколога, заслуженного врача РФ Владимира Аменицкого отдали 20 голосов, трое депутатов высказались против, один бюллетень признали недействительным.

Руководителя региональной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Александру Дубровину поддержали 22 депутата, один оказался против, один бюллетень признали недействительным.

Таким образом, всем трем претендентам вручили нагрудный знак почетного гражданина, ленту, диплом и удостоверение.

- Очень приятно, что у нас в этом году почетными гражданами стали представители культуры, медицины и ветеран войны. Прямо душа радуется! – прокомментировал председатель горсовета Андрей Кропоткин.

Первой награждали актрису Александру Яковлеву.

- Через две недели у меня день рождения. Такого подарка не было никогда в жизни. Я счастлива! – сказала она.

Врач Владимир Аменицкий вспомнил, как в 67 году приехал в Калининград и сказал, что до сих пор работает в городской психиатрической больнице.

- Я 50 лет в строю. За что и получил эту маленькую медаль. Спасибо. Я поставил на крыло больше 10 тысяч людей, страдающих теми или иными зависимостями. Я сделал что-то для города. – сказал Владимир Аменицкий и посоветовал всем беречься коронавируса.

Александра Дубровина также поблагодарила депутатов, получая награду.

КОНКРЕТНО

Что дает звание почетного горожанина

Постановление от 2009 года указывает, что почетные калининградцы имеют право бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования всех форм собственности; льготу по освобождению от местных налогов и сборов в части средств, подлежащих зачислению в местный бюджет; льготу по освобождению от уплаты за коммунальные услуги на 50% и право на получение ежемесячной денежной выплаты.

Почетных калининградцев уже шесть десятков, и встречаются они несколько раз в год с помощью мэрии - на праздники и различные советы. А вот свои знаки отличия каждый получает в День города. В этом году грандиозного торжества решили не устраивать.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

О выборах почётного гражданина Калининграда: Человек должен быть выдающимся

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде неизвестный сообщил о бомбе на Южном вокзале
Калининградский дальнобойщик пытался провезти в область 40 кг «санкционки»
В Калининграде выбрали сразу трех почетных граждан
В Калининграде на две недели отключили горячую воду на 40 улицах
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света и воды
Калининградец пытался перебросить в колонию 43 свертка с героином
В Калининграде задержали 16 тонн контрабандного спирта
В Калининграде выявили 37 новых случаев коронавируса
В Калининграде объявили в розыск 16-летнюю девушку
Алиханов анонсировал отмену обсервации для прилетающих в Калининград
Кардиоцентр Калининграда: Наши сотрудники последние дни буквально «живут на работе»
В Калининграде пропал без вести 16-летний парень
В Калининградской области прошло более 100 концертов и спектаклей в онлайн-формате
Мировой чемпионат по фейерверкам снова пройдет в Зеленоградске
Названы даты начала туристического сезона в Калининградской области
Мэрия Калининграда: Дезинфекция улиц производится раз в 3-4 дня
Калининградку оштрафовали на 100 тысяч за ложный донос
Идет вторая волна: Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в Калининграде
Калининградский зоопарк откроется 17 июня: что изменится, правила посещения
Фестиваль «Голосящий КиВиН» в Светлогорске перенесли на конец августа
В ночь на 18 июня в Калининграде разведут мосты
Калининградские пограничники задержали литовца, который незаконно проник в регион
В Правдинске появился туристический маршрут, связанный с Фридландским сражением
В Калининграде прошла репетиция воздушного парада
В Калининграде День города-2020 пройдет без массовых мероприятий
30 калининградских НКО получили президентские гранты
На фестиваль «Калининград Сити Джаз» приедет Гальяно
В Калининграде отменили оправдательный приговор по делу о хищении 1,3 млн при строительстве детсада