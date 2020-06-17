В Калининграде выбрали сразу трех почетных граждан

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:06:55+03:00

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На заседании городского совета депутатов Калининграда в среду 17 июня назвали имена новых почетных граждан города. Депутаты выбрали их тайным голосованием. В этом году все три кандидата получили высокое звание.

В голосовании участвовали 24 депутата.

За кандидатуру актрисы Александры Яковлевой, которая является депутатом городского совета, единогласно проголосовали все 24 депутата.

За нарколога, заслуженного врача РФ Владимира Аменицкого отдали 20 голосов, трое депутатов высказались против, один бюллетень признали недействительным.

Руководителя региональной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Александру Дубровину поддержали 22 депутата, один оказался против, один бюллетень признали недействительным.

Таким образом, всем трем претендентам вручили нагрудный знак почетного гражданина, ленту, диплом и удостоверение.

- Очень приятно, что у нас в этом году почетными гражданами стали представители культуры, медицины и ветеран войны. Прямо душа радуется! – прокомментировал председатель горсовета Андрей Кропоткин.

Первой награждали актрису Александру Яковлеву.

- Через две недели у меня день рождения. Такого подарка не было никогда в жизни. Я счастлива! – сказала она.

Врач Владимир Аменицкий вспомнил, как в 67 году приехал в Калининград и сказал, что до сих пор работает в городской психиатрической больнице.

- Я 50 лет в строю. За что и получил эту маленькую медаль. Спасибо. Я поставил на крыло больше 10 тысяч людей, страдающих теми или иными зависимостями. Я сделал что-то для города. – сказал Владимир Аменицкий и посоветовал всем беречься коронавируса.

Александра Дубровина также поблагодарила депутатов, получая награду.

КОНКРЕТНО

Что дает звание почетного горожанина

Постановление от 2009 года указывает, что почетные калининградцы имеют право бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования всех форм собственности; льготу по освобождению от местных налогов и сборов в части средств, подлежащих зачислению в местный бюджет; льготу по освобождению от уплаты за коммунальные услуги на 50% и право на получение ежемесячной денежной выплаты.

Почетных калининградцев уже шесть десятков, и встречаются они несколько раз в год с помощью мэрии - на праздники и различные советы. А вот свои знаки отличия каждый получает в День города. В этом году грандиозного торжества решили не устраивать.

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ИСТОЧНИК KP.RU