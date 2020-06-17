Калининградский дальнобойщик пытался провезти в область 40 кг «санкционки»
Возбуждены административные дела
.Фото: Таможня Калининградской области
Изменить размер текста:
Калининградский дальнобойщик попался на попытке провезти в область санкционные продукты. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.
В пункте пропуска Чернышевское в ходе досмотра фуры в кабине было обнаружено 40 килограммов мясоколбасных изделий и сыров, которые согласно маркировке на этикетке были произведены в Евросоюзе.
На водителя завели два административных дела, «санкционные» товары изъяты и направлены на уничтожение.
ИСТОЧНИК KP.RU