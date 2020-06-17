Калининградский дальнобойщик пытался провезти в область 40 кг «санкционки»

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:04:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Калининградский дальнобойщик попался на попытке провезти в область санкционные продукты. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

В пункте пропуска Чернышевское в ходе досмотра фуры в кабине было обнаружено 40 килограммов мясоколбасных изделий и сыров, которые согласно маркировке на этикетке были произведены в Евросоюзе.

На водителя завели два административных дела, «санкционные» товары изъяты и направлены на уничтожение.

ИСТОЧНИК KP.RU