В Калининграде неизвестный сообщил о бомбе на Южном вокзале

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:30:29+03:00

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О том, что здание Южного вокзала в Калининграде заминировано, сообщил неизвестный. Информацию об этом подтвердили в областном правительстве.

Известно, что в службу «112» в среду 17 июня в 5:55 позвонили с мобильного телефона, сообщив о минировании вокзала.

К вокзалу направили МЧС, полицию, скорую помощь.

Из здания вокзала оперативно эвакуировали людей, спецслужбы осмотрели все помещения, но ничего опасного или подозрительного не обнаружили.

Проводится проверка. Поиском звонившего в «112» занимается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU