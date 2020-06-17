В Гусеве у предпринимателя вымогали 5 млн рублей
В Гусеве двое злоумышленников угрожали насилием и вымогали у индивидуального предпринимателя 5 млн рублей. Однако местные полицейские отказались возбуждать уголовное дело за отсутствием события преступления. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе доследственных проверок полиция выносила постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Эти постановления неоднократно отменяла прокуратура и, в конце концов, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».
Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре города.
ИСТОЧНИК KP.RU