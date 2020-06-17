В Гусеве у предпринимателя вымогали 5 млн рублей

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:27:32+03:00

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В Гусеве двое злоумышленников угрожали насилием и вымогали у индивидуального предпринимателя 5 млн рублей. Однако местные полицейские отказались возбуждать уголовное дело за отсутствием события преступления. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе доследственных проверок полиция выносила постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Эти постановления неоднократно отменяла прокуратура и, в конце концов, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре города.

ИСТОЧНИК KP.RU