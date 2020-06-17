В Калининград из Мавритании прилетели больше 100 моряков

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:24:44+03:00

Им придется провести 14 дней на карантине дома или в условиях обсерватора

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Из Мавритании в Калининград вывозным рейсом прибыли 116 российских моряков с рыболовных судов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб.

Речь идет о 101 калининградце, а также о моряках из Краснодара, Астрахани и Мурманска.

На борту самолета «Уральских авиалиний» они приземлились в «Храброво» в среду 17 июня.

Сообщается, что в калининградском аэропорту все моряки прошли медицинский контроль при помощи тепловизора.

Теперь калининградцы должны провести 14-дневный карантин по месту жительства. Моряков из других регионов России доставили в обсерватор.

Отметим, это уже третий вывозной рейс, которым калининградские моряки возвращаются домой.

17 июня в Калининград прибудет еще один самолет, который доставит домой 92 моряка с Фарерских островов.

ИСТОЧНИК KP.RU