В Калининград из Мавритании прилетели больше 100 моряков
Из Мавритании в Калининград вывозным рейсом прибыли 116 российских моряков с рыболовных судов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб.
Речь идет о 101 калининградце, а также о моряках из Краснодара, Астрахани и Мурманска.
На борту самолета «Уральских авиалиний» они приземлились в «Храброво» в среду 17 июня.
Сообщается, что в калининградском аэропорту все моряки прошли медицинский контроль при помощи тепловизора.
Теперь калининградцы должны провести 14-дневный карантин по месту жительства. Моряков из других регионов России доставили в обсерватор.
Отметим, это уже третий вывозной рейс, которым калининградские моряки возвращаются домой.
17 июня в Калининград прибудет еще один самолет, который доставит домой 92 моряка с Фарерских островов.
ИСТОЧНИК KP.RU