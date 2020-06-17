2020-06-17T14:24:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининград из Мавритании прилетели больше 100 моряков

Им придется провести 14 дней на карантине дома или в условиях обсерватора
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Из Мавритании в Калининград вывозным рейсом прибыли 116 российских моряков с рыболовных судов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб.

Речь идет о 101 калининградце, а также о моряках из Краснодара, Астрахани и Мурманска.

На борту самолета «Уральских авиалиний» они приземлились в «Храброво» в среду 17 июня.

Сообщается, что в калининградском аэропорту все моряки прошли медицинский контроль при помощи тепловизора.

Теперь калининградцы должны провести 14-дневный карантин по месту жительства. Моряков из других регионов России доставили в обсерватор.

Отметим, это уже третий вывозной рейс, которым калининградские моряки возвращаются домой.

17 июня в Калининград прибудет еще один самолет, который доставит домой 92 моряка с Фарерских островов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде не будут увеличивать налог на имущество физлиц
Мошенники похитили с банковских карт калининградцев 300 тысяч рублей
Ревнивый калининградец избил до смерти знакомого
Жителя Пионерского избили в парке и заставили разблокировать смартфон
Калининградка пытается отсудить более 400 тысяч за упавшее на машину дерево
В Гусеве осудили мотоциклиста за ДТП с пострадавшим
Перед входом в Кафедральный собор на острове Канта появятся трамвайные рельсы
Алиханов сообщил, когда в Калининграде могут открыться летние кафе и веранды
В Калининград из Мавритании прилетели больше 100 моряков
В Гусеве у предпринимателя вымогали 5 млн рублей
В Калининграде неизвестный сообщил о бомбе на Южном вокзале
Калининградский дальнобойщик пытался провезти в область 40 кг «санкционки»
В Калининграде выбрали сразу трех почетных граждан
В Калининграде на две недели отключили горячую воду на 40 улицах
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света и воды
Калининградец пытался перебросить в колонию 43 свертка с героином
В Калининграде задержали 16 тонн контрабандного спирта
В Калининграде выявили 37 новых случаев коронавируса