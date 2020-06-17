Алиханов сообщил, когда в Калининграде могут открыться летние кафе и веранды

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:43:38+03:00

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Летние кафе и веранды в Калининградской области могут открыться уже в конце июня. Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор Антон Алиханов.

«Ориентир по открытию летних кафе и летних веранд ресторанов также 22-24 июня. Предпринимателям необходимо будет соблюдать требования и рекомендации Роспотребнадзора», - отметил глава региона.

Ранее Антон Алиханов сообщил, что 22-24 июня в будет отменена обязательная обсервация для приезжающих в регион. Однако им необходимо будет оплатить как минимум двухдневное пребывание отеле.

ИСТОЧНИК KP.RU