Перед входом в Кафедральный собор на острове Канта появятся трамвайные рельсы
На острове Канта в Калининграде появятся трамвайные рельсы, однако трамвай по ним не поедет. Об этом сообщил советник губернатора Вячеслав Генне. По его словам, рельсы будут имитацией.
- Одно из немногих дополнений, который получил проект, – это интеграция трамвайных рельсов на площади у центрального входа в собор, чтобы имитировать историческую контекстную среду, - сообщил Генне. - В этом месте в довоенный период находилась трамвайная остановка, поэтому в брусчатку будут вставлены несколько рельсов.
Также Генне уточнил, что тротуары на центральной аллее будут расширены, а разнообразные тротуарные покрытия будут заменены на один вид.
- Для этого использовано в работе 1 151 тонна брусчатки, - добавил бывший главный архитектор.
ИСТОЧНИК KP.RU