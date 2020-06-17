2020-06-17T13:55:17+03:00
Общество

Перед входом в Кафедральный собор на острове Канта появятся трамвайные рельсы

Правда, трамвай по ним не поедет
Иван МАРКОВ
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Кафедральный соборКафедральный соборФото: Иван МАРКОВ
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На острове Канта в Калининграде появятся трамвайные рельсы, однако трамвай по ним не поедет. Об этом сообщил советник губернатора Вячеслав Генне. По его словам, рельсы будут имитацией.

- Одно из немногих дополнений, который получил проект, – это интеграция трамвайных рельсов на площади у центрального входа в собор, чтобы имитировать историческую контекстную среду, - сообщил Генне. - В этом месте в довоенный период находилась трамвайная остановка, поэтому в брусчатку будут вставлены несколько рельсов.

Также Генне уточнил, что тротуары на центральной аллее будут расширены, а разнообразные тротуарные покрытия будут заменены на один вид.

- Для этого использовано в работе 1 151 тонна брусчатки, - добавил бывший главный архитектор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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