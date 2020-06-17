2020-06-17T14:33:07+03:00
Общество

В Гусеве осудили мотоциклиста за ДТП с пострадавшим

Мужчина получил полтора года условно
Виктор Сергеев
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В Гусеве осудили водителя мотоцикла за ДТП, в котором тяжелые травмы получила девушка. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Пьяный мужчина катался на мотоцикле с подругой, превысил скорость и врезался в БМВ. В результате аварии пассажирка получила тяжелые травмы.

Суд признал горожанина виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью и приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно. А также лишил прав на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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