В Гусеве осудили мотоциклиста за ДТП с пострадавшим
Мужчина получил полтора года условно
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В Гусеве осудили водителя мотоцикла за ДТП, в котором тяжелые травмы получила девушка. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Пьяный мужчина катался на мотоцикле с подругой, превысил скорость и врезался в БМВ. В результате аварии пассажирка получила тяжелые травмы.
Суд признал горожанина виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью и приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно. А также лишил прав на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU