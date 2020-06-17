Калининградка пытается отсудить более 400 тысяч за упавшее на машину дерево

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:43:57+03:00

Сотрудник больницы спиливал дерево и по неосторожности допустил его падение на автомобиль

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Жительница Багратионовска требует от районной больницы более 400 тысяч рублей за упавшее на ее машину дерево. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В сентябре прошлого года женщина приехала в больницу и оставила свою машину во дворе медучреждения. Вернувшись, она обнаружила часть спиленного дерева на крыше машины.

Женщина указала, что в тот день сотрудник больницы спиливал дерево и по неосторожности допустил его падение на автомобиль.

Материальный ущерб составил 303 тыс рублей, также горожанка требует 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и компенсацию судебных расходов в размере 71 тыс рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU