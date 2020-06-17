Калининградка пытается отсудить более 400 тысяч за упавшее на машину дерево
Жительница Багратионовска требует от районной больницы более 400 тысяч рублей за упавшее на ее машину дерево. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
В сентябре прошлого года женщина приехала в больницу и оставила свою машину во дворе медучреждения. Вернувшись, она обнаружила часть спиленного дерева на крыше машины.
Женщина указала, что в тот день сотрудник больницы спиливал дерево и по неосторожности допустил его падение на автомобиль.
Материальный ущерб составил 303 тыс рублей, также горожанка требует 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и компенсацию судебных расходов в размере 71 тыс рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU