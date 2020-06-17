Жителя Пионерского избили в парке и заставили разблокировать смартфон

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:10:24+03:00

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В Пионерском полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в ночь в парковой зоне на неосвещаемом участке. Злоумышленник ударил мужчину сзади по голове, после чего повалил на землю и достал из кармана его брюк смартфон.

«Нападавший потребовал, чтобы горожанин разблокировал телефон. Когда мужчина ввел необходимый пароль, злоумышленник забрал имущество и скрылся», - рассказали в полиции.

В течение нескольких дней полицейские установили личность грабителя и задержали его. Им оказался ранее судимый 25-летний местный житель. У него изъяли похищенный телефон.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU