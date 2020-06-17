Жителя Пионерского избили в парке и заставили разблокировать смартфон
В Пионерском полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел в ночь в парковой зоне на неосвещаемом участке. Злоумышленник ударил мужчину сзади по голове, после чего повалил на землю и достал из кармана его брюк смартфон.
«Нападавший потребовал, чтобы горожанин разблокировал телефон. Когда мужчина ввел необходимый пароль, злоумышленник забрал имущество и скрылся», - рассказали в полиции.
В течение нескольких дней полицейские установили личность грабителя и задержали его. Им оказался ранее судимый 25-летний местный житель. У него изъяли похищенный телефон.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU