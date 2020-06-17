2020-06-17T17:14:12+03:00
Общество

Ревнивый калининградец избил до смерти знакомого

Уголовное дело направлено в суд
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Немане будут судить местного жителя, который избил до смерти знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

В феврале этого года 43-летний мужчина приехал в поселок Тушино в поисках своей сожительницы. Заподозрив, что женщина находится в гостях их общего знакомого, мужчина избил его руками и ногами и ударил головой о порог межкомнатной двери.

Спустя два дня от полученных травм 57-летний мужчина умер в больнице.

Вину в совершенном преступлении мужчина признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В случае признания его виновным, мужчине может грозить наказание, вплоть до лишения свободы сроком до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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