Ревнивый калининградец избил до смерти знакомого

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:14:12+03:00

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В Немане будут судить местного жителя, который избил до смерти знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

В феврале этого года 43-летний мужчина приехал в поселок Тушино в поисках своей сожительницы. Заподозрив, что женщина находится в гостях их общего знакомого, мужчина избил его руками и ногами и ударил головой о порог межкомнатной двери.

Спустя два дня от полученных травм 57-летний мужчина умер в больнице.

Вину в совершенном преступлении мужчина признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В случае признания его виновным, мужчине может грозить наказание, вплоть до лишения свободы сроком до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU