Ревнивый калининградец избил до смерти знакомого
В Немане будут судить местного жителя, который избил до смерти знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.
В феврале этого года 43-летний мужчина приехал в поселок Тушино в поисках своей сожительницы. Заподозрив, что женщина находится в гостях их общего знакомого, мужчина избил его руками и ногами и ударил головой о порог межкомнатной двери.
Спустя два дня от полученных травм 57-летний мужчина умер в больнице.
Вину в совершенном преступлении мужчина признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В случае признания его виновным, мужчине может грозить наказание, вплоть до лишения свободы сроком до 15 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU