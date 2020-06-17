2020-06-17T18:38:24+03:00
Общество

Мошенники похитили с банковских карт калининградцев 300 тысяч рублей

Злоумышленники представляются сотрудниками банков
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области участились случаи кражи денег с банковских карт. Мошенники представляются сотрудниками банков и получают доступ к банковским счетам, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Один из подобных случаев произошел вечером 16 июня, когда 36-летняя калининградка сообщила полицейским, что с её счета сняли 200 тысяч рублей. Ранее женщине позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и попросил сказать данные банковской карты под предлогом отмены несанкционированных операций..

Вторым пострадавшим стал 57-летний безработный мужчина, который сообщил данные своего банковского счета лжесотруднику банка и лишился 70 тысяч рублей.

Также в Багратионовском районе аналогичным способом были похищены деньги у 59-летней женщины. Материальный ущерб составил 43 тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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