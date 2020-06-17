2020-06-17T17:53:00+03:00
Общество

В Калининграде не будут увеличивать налог на имущество физлиц

Решение об этом принято на заседании горсовета
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Депутаты горсовета Калининграда решили не увеличиваться налог на имущество физлиц. Решение об этом было принято в среду, 17 июня, на заседании горсовета.

«Одно из важных решений, принятых сегодня, – снижение ставки по налогу на имущество физических лиц с запланированных 0,7% до 0,2% от кадастровой стоимости объекта, - отметил председатель городского Совета Андрей Кропоткин. - Выпадающие доходы бюджета - около 70 млн. руб., но в такое сложное для всех время считаю очень важным поддержать наших жителей всеми возможными мерами».

Напомним, налог на имущество физлиц за 2019 год подлежит уплате в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде не будут увеличивать налог на имущество физлиц
Мошенники похитили с банковских карт калининградцев 300 тысяч рублей
Ревнивый калининградец избил до смерти знакомого
Жителя Пионерского избили в парке и заставили разблокировать смартфон
Калининградка пытается отсудить более 400 тысяч за упавшее на машину дерево
В Гусеве осудили мотоциклиста за ДТП с пострадавшим
Перед входом в Кафедральный собор на острове Канта появятся трамвайные рельсы
Алиханов сообщил, когда в Калининграде могут открыться летние кафе и веранды
В Калининград из Мавритании прилетели больше 100 моряков
В Гусеве у предпринимателя вымогали 5 млн рублей
В Калининграде неизвестный сообщил о бомбе на Южном вокзале
Калининградский дальнобойщик пытался провезти в область 40 кг «санкционки»
В Калининграде выбрали сразу трех почетных граждан
В Калининграде на две недели отключили горячую воду на 40 улицах
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света и воды
Калининградец пытался перебросить в колонию 43 свертка с героином
В Калининграде задержали 16 тонн контрабандного спирта
В Калининграде выявили 37 новых случаев коронавируса