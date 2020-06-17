В Калининграде не будут увеличивать налог на имущество физлиц

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:53:00+03:00

Решение об этом принято на заседании горсовета

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Депутаты горсовета Калининграда решили не увеличиваться налог на имущество физлиц. Решение об этом было принято в среду, 17 июня, на заседании горсовета.

«Одно из важных решений, принятых сегодня, – снижение ставки по налогу на имущество физических лиц с запланированных 0,7% до 0,2% от кадастровой стоимости объекта, - отметил председатель городского Совета Андрей Кропоткин. - Выпадающие доходы бюджета - около 70 млн. руб., но в такое сложное для всех время считаю очень важным поддержать наших жителей всеми возможными мерами».

Напомним, налог на имущество физлиц за 2019 год подлежит уплате в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU