2020-06-17T19:45:08+03:00
Туризм

В Москве считают, что Калининград станет "прорывом" этого туристического сезона

Такую оценку дали в Ассоциации туроператоров России
Кирилл Алексеев
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..Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ
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На встрече с журналистами в Москве исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о российских регионах, которые будут наиболее востребованы у туристов в этом сезоне. Как сообщает "Российская газета", "прорывом сезона" должна стать Калининградская область. Для этого, по мнению Ломидзе, у самого западного региона России есть веские основания.

- Благодаря запуску чартерных программ при поддержке Ростуризма удешевились поездки и открылись новые возможности для тех регионов, которые раньше воспринимались как очень дорогие и почти экзотические, - сказала Майя Ломидзе. - В первую очередь я имею в виду Алтай и Бурятию, а прорывом этого сезона станет Калининград, где цена за неделю беспрецедентно низкая - 10-17 тысяч рублей.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что первые чартеры из "большой" России в Калининград полетят 24 июня. К этому времени в регионе, по мнению Догузовой, должен быть отменен обязательный 14-дневный карантин для всех прилетающих. О масштабной чартерной программе в Калининград объявлял крупный туроператор "Библио-Глобус". Предполагается, что на первоначальном этапе чартерные рейсы будут осуществляться из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поделился у себя в Инстаграме планами по снятию карантинных ограничений для приезжающих в регион. По словам главы области, это может произойти через неделю, однако некоторые ограничения сохранятся (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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