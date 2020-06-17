В Калининградской области открылся памятник пограничникам, погибшим в первые дни войны

17 Июнь 2020 2020-06-17T19:54:55+03:00

В боях на границе в июне 1941 года погибли около 200 советских солдат и офицеров

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В поселке Чернышевское на границе с Литвой установлен мемориал, посвященный военнослужащим 106-го Таурагского пограничного отряда.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в июне 1941 года в городе Кибартай Литовской ССР дислоцировались 4 пограничная комендатура, 4 резервная пограничная застава, 15 пограничная застава и контрольно-пропускной пункт «Вирбалис» из состава 106 Таурагского пограничного отряда. Военнослужащие этих подразделений первыми приняли удар фашистских войск 22 июня на этом участке госграницы. Чтобы сломить сопротивление советских пограничников, противник применял танки, мотопехоту, бронепоезд. В ходе кровопролитных боев, длившихся с 22 по 24 июня 1941 года, здесь героически сражались и погибли около двухсот советских солдат и офицеров.

- Мы с вами находимся в уникальном месте – это одна из самых устойчивых границ в Европе. Менялись государства, но граница оставалась. И главная веха в истории этой территории случилась 79 лет назад, когда на нашу Родину – Советский Союз напала нацистская Германия. Несколько дней наши пограничники сдерживали силы врага, - сказал на церемонии открытия мемориала губернатор Антон Алиханов.

В правительстве отметили, что идея установки памятного знака принадлежит руководству Службы в городе Нестерове Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU