Названа точная дата открытия детских летних лагерей в Калининградской области

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:00:36+03:00

Смена в этом году сократится с 21 дня до двух недель

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Накануне во время выезда в восточные муниципалитеты Калининградской области губернатор Антон Алиханов назвал дату открытия детских оздоровительных лагерей.

- Мы планируем детскую летнюю оздоровительную кампанию начать с 3 июля, - сказал глава области. - К сожалению, в силу эпидемической ситуации смены не будут такими продолжительными как обычно – 21 день. Их сократили до двух недель. Также немного уменьшили количество групп, чтобы минимизировать количество контактов и угрозу заражения.

Ранее в калининградском управлении Роспотребнадзора сообщали, что летние оздоровительные лагеря возможно открывать на третьем этапе снятия ограничений. А в министерстве образования Калининградской области, комментируя режим работы загородных детских центров этим летом, отметили, что по распоряжению Роспотребнадзора, смены закроют от внешних контактов.

Вот те базовые правила, на которые будут опираться руководители центров:

- Дети и сотрудники будут заезжать в лагерь и находится там, не покидая место отдыха. Посещение детей родственниками запрещено. Передача посылок из дома также под запретом.

- Каждое утро у всех участников смен будут измерять температуру. Участника смены с признаками простуды до прибытия скорой или родственников изолируют.

ВАЖНО!

- Если хотите узнать стоимость смены, ее сроки, самое продуктивное – связаться с администрацией лагеря и уточнить все интересующие вас моменты. Весь список загородных центров и пришкольных лагерей можно посмотреть ЗДЕСЬ.

- Известно, что уже можно отправлять заявки на получение БЕСПЛАТНОЙ путевки в загородные центры администрации Калининграда. Все детали – ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU