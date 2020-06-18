Калининградская область вошла в топ-10 популярных направлений для экологического туризма

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:05:17+03:00

Сейчас экологические виды туризма динамично развиваются в России, растут ежегодно примерно на 25-30%

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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, какое направление они выбрали бы в этом году для экологического туризма.

Большинство экотуристов (30,25%) поедут в Крым. На втором месте — Карелия. Любоваться красотой северной природы и отдыхать на озерах и реках этим летом будет 20,37% путешественников. «Бронзу» получил Байкал — 18,52%. Также 11,73% россиян выбирают экологический туризм в Краснодарском крае.

По данным опроса Tvil.ru, туристы пройдут экологические маршруты на Северном Кавказе (8,02%), в Калининградской области (6,79%), а также в Ленинградской области, Башкирии и Приморском крае (по 1,23%) и в Татарстане (0,62%).

Ранее в Ростуризме заявили, что экологический туризм станет более востребованным после пандемии коронавируса. Сейчас экологические виды туризма динамично развиваются в России, растут ежегодно примерно на 25-30%, растет и аудитория туристов, которые отправляются в экологические путешествия.

ИСТОЧНИК KP.RU