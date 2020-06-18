2020-06-18T10:17:55+03:00
Лето в городе

МЧС: В четверг в Калининграде ожидается гроза и усиление ветра

День может стать самым жарким с начала года
Михаил ЯНОВСКИЙ
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По количеству гроз июнь и август делят друг с другом пальму первенства в Калининградской области. Очередной разгул стихии прогнозируется как раз сегодня, 18 июня.

Как сообщает региональное Управление МЧС, ожидается кратковременный дождь, днем - с грозой. Скорость ветра северо-восточного и восточного направлений составит 4-9 м/с, при грозе порывы достигнут 12-17 м/с.

Сегодняшний день имеет шансы стать самым жарким с начала года. По прогнозу портала rp5.ru, воздух прогреется до +29 градусов. Пока что максимальное значение было зафиксировано 12 июня, когда термометры в Калининграде показали +28,9.

ИСТОЧНИК KP.RU

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