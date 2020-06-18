В Калининграде из горящей квартиры эвакуировали жильца
Причиной пожара стал неисправный масляный обогреватель
.Фото: Александр Подгорчук
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В среду вечером в пятиэтажке на улице Кирова в Калининграде произошел пожар. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 17:12. В квартире на первом этаже в одном из комнат загорелся масляный обогреватель.
Из квартиры эвакуировали жильца, пожар был ликвидирован подручными средствами, сообщили в МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU