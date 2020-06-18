2020-06-18T10:19:16+03:00
Общество

В Калининграде из горящей квартиры эвакуировали жильца

Причиной пожара стал неисправный масляный обогреватель
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В среду вечером в пятиэтажке на улице Кирова в Калининграде произошел пожар. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 17:12. В квартире на первом этаже в одном из комнат загорелся масляный обогреватель.

Из квартиры эвакуировали жильца, пожар был ликвидирован подручными средствами, сообщили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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