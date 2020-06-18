В Калининграде за сутки выявили 34 новых случая коронавируса

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:40:00+03:00

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За сутки в Калининградской области выявлено 34 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе зарегистрировано 2195 случаев заболевания.

За последние сутки в России выявлено 7 790 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 2 450 случаев (31,5%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране выявлен 561 091 заболевший в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 182 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 7 660 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU