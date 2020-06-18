2020-06-18T10:39:00+03:00
Общество

В Калининграде в четверг пройдет репетиция воздушного парада

Над городом пролетят военные самолеты и вертолеты
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В четверг 18 июня в Калининграде проведут репетицию воздушного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По данным пресс-службы Балтфлота, в воздушной части парада будет задействовано 20 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота. В небе над площадью Победы пролетят истребители Су-27 и Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики, ударные и транспортно-боевые вертолеты, другая военная техника.

Высота полета боевых машин будет составлять от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 километров в час в зависимости от типа воздушного судна.

Кроме того, пилоты морской авиации Балтийского флота проводят тренировки в районах аэродромов базирования в Калининградской области на Чкаловске под Калининградом, Черняховске и на военном аэродроме в поселке Донское.

Парад Победы в Калининграде состоится 24 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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