В Калининграде в четверг пройдет репетиция воздушного парада
В четверг 18 июня в Калининграде проведут репетицию воздушного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
По данным пресс-службы Балтфлота, в воздушной части парада будет задействовано 20 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота. В небе над площадью Победы пролетят истребители Су-27 и Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики, ударные и транспортно-боевые вертолеты, другая военная техника.
Высота полета боевых машин будет составлять от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 километров в час в зависимости от типа воздушного судна.
Кроме того, пилоты морской авиации Балтийского флота проводят тренировки в районах аэродромов базирования в Калининградской области на Чкаловске под Калининградом, Черняховске и на военном аэродроме в поселке Донское.
Парад Победы в Калининграде состоится 24 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU