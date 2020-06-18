2020-06-18T10:42:19+03:00
Общество

В Калининграде из оборота изъяли 40 тысяч бутылок «левого» алкоголя

На бутылки со спиртосодержащей жидкостью были нанесены акцизные марки, которые не соответствуют указанной продукции либо не идентифицируются
Виктор Сергеев
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..Фото: Западное линейное управление МВД России на транспорте
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В Калининградской области из оборота изъяли около 40 тысяч бутылок алкоголя с поддельными акцизными марками. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.

Почти 16 тонн алкоголя поступили в регион из Москвы. В сопроводительных документах указывались почтовые отправления – коробки, мешки, паллеты. Однако в действительности, грузом являлись коробки с алкогольной продукцией.

«На бутылки со спиртосодержащей жидкостью были нанесены акцизные марки, которые не соответствуют указанной продукции либо не идентифицируются», - отметили в пресс-службе транспортной полиции.

Получателем груза являлась одна из логистических компаний Калининграда. Основной вид ее деятельности - оказание услуг почтовой связи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использования». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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