2020-06-18T10:52:35+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды

Электричества не будет на восьми улицах
Виктор Сергеев
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В Калининграде в четверг, 18 июня, в течение дня не будет электричества на восьми улицах и одном СНТ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов электричество отключено на ул. ул. Банковская 14-20, ул. Марш. Борзова 67-93, ул. Авторемонтная 23-29, ул. ул. Подп. Емельянова 66-90, 84а,б, 86а,б, 88а, СНТ «Пищевик», ул. Камская 14, 14а, 16-30, 38, 40а,б, 42-58, 63, 65а, ул. А. Матросова 2, 4, 17

Также света не будет на пр-те Московском 21-27 и на ул. Литовский вал 37-55.

Холодное водоснабжение приостановлено до 14 часов в Ленинградском районе на ул. Ю. Гагарина 5, 7. До 17 часов вода отключена в Московском районе на ул. Дзержинского 24, 160а, 162в, 140а и на ул. И. Земнухова 6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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