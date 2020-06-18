Калининградца оштрафовали за контрабанду сигарет в Литву
Мужчина пытался провезти более 8 тысяч пачек сигарет
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
В Нестерове осудили жителя Калининграда, который пытался провезти крупную партию сигарет в Литву. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
В сентябре прошлого года 26-летний мужчина спрятал в своей машине более 8 тысяч пачек сигарет и попытался пройти границу в пункте пропуска в Чернышевском. В ходе таможенного досмотра сигареты стоимостью более 590 тыс рублей были обнаружены.
Суд признал его виновным в контрабанде табачных изделий в крупном размере и оштрафовал на 350 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU