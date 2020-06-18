Калининградца оштрафовали за контрабанду сигарет в Литву

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:14:22+03:00

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В Нестерове осудили жителя Калининграда, который пытался провезти крупную партию сигарет в Литву. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В сентябре прошлого года 26-летний мужчина спрятал в своей машине более 8 тысяч пачек сигарет и попытался пройти границу в пункте пропуска в Чернышевском. В ходе таможенного досмотра сигареты стоимостью более 590 тыс рублей были обнаружены.

Суд признал его виновным в контрабанде табачных изделий в крупном размере и оштрафовал на 350 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU