В Калининграде в четверг не работают светофоры на двух перекрестках

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:15:44+03:00

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В Калининграде в четверг, 18 июня, в течение дня не будут работать светофоры на двух перекрестках. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов от электричества отключены светофоры на пересечении ул. Марш. Борзова - ул. Каштановая аллея, а также ул. Камская - ул. Б. Окружная.

Власти просят водителей быть внимательными на перекрестках и прилегающих к ним участкам дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU