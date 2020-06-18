2020-06-18T11:15:44+03:00
Общество

В Калининграде в четверг не работают светофоры на двух перекрестках

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининграде в четверг, 18 июня, в течение дня не будут работать светофоры на двух перекрестках. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов от электричества отключены светофоры на пересечении ул. Марш. Борзова - ул. Каштановая аллея, а также ул. Камская - ул. Б. Окружная.

Власти просят водителей быть внимательными на перекрестках и прилегающих к ним участкам дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде от коронавируса умер 78-летний мужчина
На ул.Суворова в Калининграде сбили двух пенсионерок на «зебре»
В Калининграде в четверг не работают светофоры на двух перекрестках
Калининградца оштрафовали за контрабанду сигарет в Литву
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды
В Калининграде из оборота изъяли 40 тысяч бутылок «левого» алкоголя
В Калининграде в четверг пройдет репетиция воздушного парада
В Калининграде за сутки выявили 34 новых случая коронавируса
В Калининграде из горящей квартиры эвакуировали жильца
МЧС: В четверг в Калининграде ожидается гроза и усиление ветра
Калининградская область вошла в топ-10 популярных направлений для экологического туризма
Названа точная дата открытия детских летних лагерей в Калининградской области