На ул.Суворова в Калининграде сбили двух пенсионерок на «зебре»

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:32:50+03:00

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В Калининградской области в среду, 17 июня, под колеса автомобилей попали четыре пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Два наезда на пешеходов произошли в Калининграде. На улице Суворова 73-летний водитель автомобиля «Протон» сбил двух пенсионерок, которые переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате наезда 71-летняя женщина получила телесные повреждения и ей назначено амбулаторное лечение, вторая 72-летняя пенсионерка осмотрена на месте врачами и отпущена домой.

На ул. А Невского 64-летний водитель «Ситроена» сбил 46-летнего мужчину, который переходил проезжую часть не по пешеходному переходу. В результате наезда пешеход получил телесные повреждения.

На улице Крупской в Черняховске под колеса «Пежо» попала 55-летняя женщина, которая переходила дорогу по «зебре». В результате дорожного происшествия пешеход получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU