В Калининграде от коронавируса умер 78-летний мужчина

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:52:28+03:00

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В Калининградской области от коронавируса умер 78-летний мужчина. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за распространением новой инфекции.

У пенсионера была тяжелая форма пневмонии на фоне сердечно-сосудистых заболеваний.

По состоянию на четверг, 18 июня, в регионе от коронавируса умерли уже 36 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU