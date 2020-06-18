В Калининграде от коронавируса умер 78-летний мужчина
Количество летальных случаев возросло до 36
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области от коронавируса умер 78-летний мужчина. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за распространением новой инфекции.
У пенсионера была тяжелая форма пневмонии на фоне сердечно-сосудистых заболеваний.
По состоянию на четверг, 18 июня, в регионе от коронавируса умерли уже 36 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU