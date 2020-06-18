На съемки фильмов в Калининграде кинокомпании потратят 260 млн рублей

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:22:42+03:00

В регионе планируют снять три сериала и три фильма

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В Калининградской области в производстве находятся три сериала и три полнометражных фильма. Об этом «ТАСС» сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

«Cуммарно компании планируют потратить на съемки в регионе порядка 260 млн рублей, сумма может корректироваться в зависимости от фактических затрат, количества смен, которые компании проведут в регионе, скидок, которые они получат, но общая заявленная сумма на текущий год пока такая», - цитирует издание слова министра.

По словам Ермака, о планах съемок в Калининграде в этом году заявили «Студия авторского кино» с художественным фильмом «Император», «Киностудия Соль» с фильмом «Туда и обратно», кинокомпания «Свэлл Фильм» с сериалом «Входите, закрыто!», кинокомпания «МЕГА» с фильмом «Отель», продюсерская компания Александра Цекало «Среда» с сериалом «Кесарь», кинокомпания «Флагман» с сериалом «Водоворот».

ИСТОЧНИК KP.RU