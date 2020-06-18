В Калининграде запретят остановку в проезде между улицами Спортивной и Чкалова

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:30:08+03:00

Запрет начнет действовать с 7 июля с обеих сторон внутриквартального проезда

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В июле на участке в проезде между улицами Спортивной и Чкалова запретят остановку транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Запрет начнет действовать с 7 июля с обеих сторон внутриквартального проезда. Там установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

Власти просят автолюбителей быть внимательными и обращать внимание на новые знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU