В Калининграде запретят остановку в проезде между улицами Спортивной и Чкалова
Запрет начнет действовать с 7 июля с обеих сторон внутриквартального проезда
.Фото: мэрия Калининграда
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В июле на участке в проезде между улицами Спортивной и Чкалова запретят остановку транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Запрет начнет действовать с 7 июля с обеих сторон внутриквартального проезда. Там установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».
Власти просят автолюбителей быть внимательными и обращать внимание на новые знаки.
ИСТОЧНИК KP.RU