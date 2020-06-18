2020-06-18T13:58:14+03:00
Общество

На стене дома в центре Гурьевска появилось граффити с изображением врача

Портрет будет полностью готов ко Дню медицинского работника
Кирилл Алексеев
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..Фото: Группа "Подслушано Гурьевск - Новая резиденция"
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На стене поликлиники в центре Гурьевска уличные художники завершают работу над внушительным по размеру настенным "полотном", изображающем портрет врача в медицинской маске. Рядом с рисунком появится надпись "Спасибо вам!". Информация об этом размещена в группе "Подслушано Гурьевск - Новая резиденция" в социальной сети "ВКонтакте".

Настенная картина должна быть полностью закончена ко Дню медицинского работника, который отмечается 21 июня.

Тем временем, в Калининграде завершается работа над еще одним граффити. На стене многоэтажного дома возле библиотеки имени Чехов появится гигантское изображение врача. Автором этого граффити является художник Глеб Михайлов. Его перу принадлежат изображения космонавта Алексея Леонова, Льва Толстого на улице Комсомольской и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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