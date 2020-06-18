В Калининградской области ввели налог на профессиональный доход

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:29:14+03:00

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С 1 июля в Калининградской области вводится новый специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новый налоговый режим могут применять физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, которые сами производят товары и услуги, у которых нет работодателя и наемных работников – самозанятые. При этом годовой доход самозанятого не может превышать в год 2,4 млн рублей.

Ставки налога с доходов физических лиц составит: 4%, с доходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 6%.

Чтобы использовать новый специальный налоговый режим, необходимо пройти регистрацию и получить подтверждение через мобильное приложение ФНС России «Мой налог», через кабинет налогоплательщика «Мой налог», размещенный на сайте ФНС России, а также через любую кредитную организацию или банк, осуществляющие информационное взаимодействие с ФНС России.

ИСТОЧНИК KP.RU