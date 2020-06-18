Калининградец расстрелял из ружья двух соседских собак
Пенсионер заявил, что собаки убили его гусей
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде будут судить пенсионера, который расстрелял двух соседских собак. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.
Инцидент произошел в садовом обществе на улице Центральной. По версии следствия, 73-летний мужчина расстрелял из охотничьего ружья двух соседских собак, которых он обвинял в гибели его гусей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель».
Судебное заседание назначено на 29 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU