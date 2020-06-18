Калининградец расстрелял из ружья двух соседских собак

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:02:34+03:00

Пенсионер заявил, что собаки убили его гусей

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В Калининграде будут судить пенсионера, который расстрелял двух соседских собак. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

Инцидент произошел в садовом обществе на улице Центральной. По версии следствия, 73-летний мужчина расстрелял из охотничьего ружья двух соседских собак, которых он обвинял в гибели его гусей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель».

Судебное заседание назначено на 29 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU