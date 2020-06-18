Калининградец получил 2,5 года за поджог автомобиля

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:40:23+03:00

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима

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В Гвардейске осудили местного жителя, который поджег автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В августе прошлого года мужчина фоне неприязни к своему знакомому сжег его автомобиль. Ущерб составил 533 тыс рублей.

Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказание в колонии строгого режима. На приговор была подана апелляция, однако приговор был оставлен без изменения и вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU