Калининградец получил 2,5 года за поджог автомобиля
Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима
.Фото: Александр Подгорчук
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В Гвардейске осудили местного жителя, который поджег автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В августе прошлого года мужчина фоне неприязни к своему знакомому сжег его автомобиль. Ущерб составил 533 тыс рублей.
Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказание в колонии строгого режима. На приговор была подана апелляция, однако приговор был оставлен без изменения и вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU