Житель Немана получил 260 часов обязательных работ за избиение пожилой матери
По требованию прокурора было возбуждено уголовное дело
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В Немане осудили местного жителя, которые систематически избивал пожилую мать. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе проверки прокуратура установила, что 85-летняя женщина написала заявление в полицию на своего 42-летнего сына. Однако полицейские перенаправили дело мировому судье, что было незаконно, так как пенсионерка не могла самостоятельно защищать свои прав и интересы.
По требованию прокурора было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил злоумышленника к 260 часам обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU