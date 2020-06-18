Житель Немана получил 260 часов обязательных работ за избиение пожилой матери

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:39:58+03:00

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В Немане осудили местного жителя, которые систематически избивал пожилую мать. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки прокуратура установила, что 85-летняя женщина написала заявление в полицию на своего 42-летнего сына. Однако полицейские перенаправили дело мировому судье, что было незаконно, так как пенсионерка не могла самостоятельно защищать свои прав и интересы.

По требованию прокурора было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил злоумышленника к 260 часам обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU