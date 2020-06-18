Мэрия: Строительство детсада на Борисовском бульваре идет с опережением графика

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:56:18+03:00

Детсад будет достроен намного раньше срока

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Строительство детского сада на Борисовском бульваре идет с опережением утвержденного графика. Сейчас в здании практически завершены все отделочные работы, идет наладка инженерных систем, заканчивается благоустройство. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«В конце месяца ожидается прибытие малых архитектурных форм. На территории садика будет расположен автогородок и метеостанция для проведения профессиональных практических занятий с детьми», - сообщили в пресс-службе мэрии.

В здании разместятся кабинеты дополнительного образования, медицинский блок, столовая и группы для 225 воспитанников. Из 10 групп половина предназначена для детей ясельного возраста.

По контракту детсад должен быть достроен в октябре текущего года, однако будет сдан намного раньше срока, заявили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU