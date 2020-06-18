Игроки и тренеры калининградской «Балтики» сдали тесты на коронавирус
Игроки и тренеры ФК «Балтика» сдали тесты на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба балтийцев.
«Все результаты тестов – отрицательные. Антитела у наших футболистов и тренеров не обнаружены», - говорится в сообщении.
Отметим, совместные тренировки в клубе сейчас не проводят.
Ранее калининградская «Балтика» начала продажу масок для болельщиков.
Новый чемпионат ФНЛ стартует 2 августа, в качестве резервной даты забронирована 9 августа. О том, пустят ли зрителей на стадионы, не сообщается.
В минувшем чемпионате, который из-за коронавируса завершился досрочно, «Балтика» заняла 7-е место.
ИСТОЧНИК KP.RU