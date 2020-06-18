Игроки и тренеры калининградской «Балтики» сдали тесты на коронавирус

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:34:23+03:00

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Игроки и тренеры ФК «Балтика» сдали тесты на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба балтийцев.

«Все результаты тестов – отрицательные. Антитела у наших футболистов и тренеров не обнаружены», - говорится в сообщении.

Отметим, совместные тренировки в клубе сейчас не проводят.

Ранее калининградская «Балтика» начала продажу масок для болельщиков.

Новый чемпионат ФНЛ стартует 2 августа, в качестве резервной даты забронирована 9 августа. О том, пустят ли зрителей на стадионы, не сообщается.

В минувшем чемпионате, который из-за коронавируса завершился досрочно, «Балтика» заняла 7-е место.

ИСТОЧНИК KP.RU