В Калининграде началась реконструкция перекрестка ул. Гайдара и Советским проспектом
Накануне на ул. Гайдара выставили предупреждающие знаки и информационный щит
.Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде в четверг, 18 июня, началась реконструкция перекрёстка улицы Гайдара с Советским проспектом. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«После завершения реконструкции на перекрёстке добавится дополнительная полоса поворотом направо, к выезду из города. Дорожникам предстоит обустроить две полосы со съездом, тротуар, смонтировать ограждение, нанести разметку», - отметили в пресс-службе мэрии.
Накануне на ул. Гайдара выставили предупреждающие знаки и информационный щит.
ИСТОЧНИК KP.RU