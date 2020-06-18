В Калининграде началась реконструкция перекрестка ул. Гайдара и Советским проспектом

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:19:44+03:00

Накануне на ул. Гайдара выставили предупреждающие знаки и информационный щит

Изменить размер текста: A A

В Калининграде в четверг, 18 июня, началась реконструкция перекрёстка улицы Гайдара с Советским проспектом. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«После завершения реконструкции на перекрёстке добавится дополнительная полоса поворотом направо, к выезду из города. Дорожникам предстоит обустроить две полосы со съездом, тротуар, смонтировать ограждение, нанести разметку», - отметили в пресс-службе мэрии.

Накануне на ул. Гайдара выставили предупреждающие знаки и информационный щит.

ИСТОЧНИК KP.RU