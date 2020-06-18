Суд приостановил работу медкабинета в детском саду в Краснознаменске

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:27:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснознаменске суд приостановил работу медицинского блока в детском саду «Солнышко». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки прокуратура установила, что у медицинской сестры, которая осматривала воспитанников и делала им прививки, не было лицензии на медицинскую деятельность.

По данному факту было возбуждено административное дело. Суд принял решение приостановить деятельности медицинского блока на срок 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU