Суд приостановил работу медкабинета в детском саду в Краснознаменске
Деятельность приостановлена на 90 суток
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В Краснознаменске суд приостановил работу медицинского блока в детском саду «Солнышко». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе проверки прокуратура установила, что у медицинской сестры, которая осматривала воспитанников и делала им прививки, не было лицензии на медицинскую деятельность.
По данному факту было возбуждено административное дело. Суд принял решение приостановить деятельности медицинского блока на срок 90 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU