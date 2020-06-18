2020-06-18T16:39:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Новый очаг коронавируса выявлен на предприятии "За Родину" в Светлом

COVID-19 обнаружили у 13 человек
Кирилл Алексеев
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..Фото: Артем КИЛЬКИН
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У 13 сотрудников рыболовецкого колхоза "За Родину" в Светлом выявлена коронавирусная инфекция нового типа. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

- Закрыт цех стеклотары, снята полностью одна смена с рыбного производства. Все работники, у которых был выявлен COVID-19, находятся на карантине и проходят обследование, - сказали в оперштабе.

Отмечается также, что руководство рыбколхоза эффективно взаимодействует с Роспотребнадзором. Из оставшихся работников созданы три смены в рыбном цеху, которые не пересекаются, постоянно проводится усиленная дезинфекция. Также закрыта столовая.

Ранее очаги коронавируса были выявлены на заводе "БАРС" в Гурьевском городском округе, а также на принадлежащем Роскосмосу ОКБ "Факел" в Калининграде.

По последним данным регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 18 июня на COVID-19 нарастающим итогом в Калининградской области обследовано 74 236 человек, из них выявлено 2195 случаев заражения (1127 человек выздоровели), умерли 36, остаются под медицинским наблюдением 4813 человек, в том числе 109 в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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