Калининградским гостиницам и кафе предоставят субсидии на рестарт

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:37:03+03:00

Размер субсидии будет зависеть от среднегодовой штатной численности и среднемесячной заработной платы в 2019 год

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Министерство по культуре и туризму разрабатывает порядок предоставления субсидий из областного бюджета предпринимателям в сфере общественного питания и гостиничных услуг. Об этом стало известно в ходе заседания совета по туризму в четверг, 18 июня.

«Это так называемая субсидия на рестарт, на запуск объектов малого и среднего предпринимательства. Выделенные средства можно будет направить на приобретение масок, перчаток для персонала, санитарную обработку всех помещений, то есть на поддержку необходимого эпидемиологического порядка», – сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

Размер субсидии будет зависеть от среднегодовой штатной численности и среднемесячной заработной платы в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU