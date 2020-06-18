Калининградским гостиницам и кафе предоставят субсидии на рестарт
Министерство по культуре и туризму разрабатывает порядок предоставления субсидий из областного бюджета предпринимателям в сфере общественного питания и гостиничных услуг. Об этом стало известно в ходе заседания совета по туризму в четверг, 18 июня.
«Это так называемая субсидия на рестарт, на запуск объектов малого и среднего предпринимательства. Выделенные средства можно будет направить на приобретение масок, перчаток для персонала, санитарную обработку всех помещений, то есть на поддержку необходимого эпидемиологического порядка», – сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак.
Размер субсидии будет зависеть от среднегодовой штатной численности и среднемесячной заработной платы в 2019 году.
ИСТОЧНИК KP.RU