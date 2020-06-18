2020-06-18T16:37:03+03:00
Общество

Калининградским гостиницам и кафе предоставят субсидии на рестарт

Размер субсидии будет зависеть от среднегодовой штатной численности и среднемесячной заработной платы в 2019 год
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Министерство по культуре и туризму разрабатывает порядок предоставления субсидий из областного бюджета предпринимателям в сфере общественного питания и гостиничных услуг. Об этом стало известно в ходе заседания совета по туризму в четверг, 18 июня.

«Это так называемая субсидия на рестарт, на запуск объектов малого и среднего предпринимательства. Выделенные средства можно будет направить на приобретение масок, перчаток для персонала, санитарную обработку всех помещений, то есть на поддержку необходимого эпидемиологического порядка», – сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

Размер субсидии будет зависеть от среднегодовой штатной численности и среднемесячной заработной платы в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Она украла у меня ребенка!» Калининградец поджег себя из-за ссоры с бывшей женой
Организаторы «Бессмертного полка 2020» в Калининграде рассказали, как участвовать в акции
В пятницу центр Калининграда перекроют из-за репетиции парада Победы
Музеи и летние кафе в Калининградской области откроют до 1 июля
Калининградские лесничества получили новую лесопатрульную технику
Центральный рынок Калининграда закрывают на дезинфекцию
Главврач кардиоцентра Калининграда вылечился от коронавируса
Когда в Калининградской области откроются детские сады
Калининградским гостиницам и кафе предоставят субсидии на рестарт
Новый очаг коронавируса выявлен на предприятии "За Родину" в Светлом
Суд приостановил работу медкабинета в детском саду в Краснознаменске
В Калининграде началась реконструкция перекрестка ул. Гайдара и Советским проспектом
Игроки и тренеры калининградской «Балтики» сдали тесты на коронавирус