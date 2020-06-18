Когда в Калининградской области откроются детские сады
Антон Алиханов рассказал об этом в Инстаграме
.Фото: Олег УКЛАДОВ
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До конца лета детские сады в Калининградской области будут работать в режиме дежурных групп. Об этом на своей странице в Инстаграме сообщил губернатор Антон Алиханов.
"Дежурные группы с 1 июля заработают во всех детсадах. Полное открытие в обычном режиме станет возможно не позднее 1 сентября", - сообщил глава области.
Напомним, детские сады в регионе были закрыты на карантин в конце марта. В апреле в ряде дошкольных учреждений появились дежурные группы, а с 12 мая открылось 380 дежурных групп в 111 детских садах.
ИСТОЧНИК KP.RU