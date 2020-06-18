2020-06-18T16:50:53+03:00
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Когда в Калининградской области откроются детские сады

Антон Алиханов рассказал об этом в Инстаграме
Кирилл Алексеев
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..Фото: Олег УКЛАДОВ
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До конца лета детские сады в Калининградской области будут работать в режиме дежурных групп. Об этом на своей странице в Инстаграме сообщил губернатор Антон Алиханов.

"Дежурные группы с 1 июля заработают во всех детсадах. Полное открытие в обычном режиме станет возможно не позднее 1 сентября", - сообщил глава области.

Напомним, детские сады в регионе были закрыты на карантин в конце марта. В апреле в ряде дошкольных учреждений появились дежурные группы, а с 12 мая открылось 380 дежурных групп в 111 детских садах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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