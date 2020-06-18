2020-06-18T16:59:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Главврач кардиоцентра Калининграда вылечился от коронавируса

С 19 июня Юрий Шнейдер приступает к исполнению своих обязанностей в полном объеме
Надежда Ржевская
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Юрий Шнейдер.Юрий Шнейдер.Фото: Пресс-служба кардиоцентра
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В начале июня стало известно, что Федеральный центр высоких медицинских технологий (кардиоцентр) Калининграда закрыт на обсервацию в связи с противоэпидемическими мероприятиями против COVID-19.

Все медики, находившиеся в учреждении по состоянию на 5 июня, и все пациенты, проходившие в этот период лечение в центре, остались в стенах центра.

Предписание Роспотребнадзора о переводе кардиоцентра в режим обсервации было связано с тем, что COVID-19 подтвердился у главного врача Юрия Шнейдера.

- Главный врач нашего центра Юрий Александрович Шнейдер с завтрашнего дня приступает к исполнению своих должностных обязанностей в полном объеме, - сообщили в центре сегодня. - Спасибо всем за многочисленные слова поддержки и внимания, которые мы получили в эти дни!

Ранее из больницы после лечения от коронавирусной инфекции были выписаны министры калининградского правительства: Елена Дятлова, Наталья Шевцова и Сергей Черномаз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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