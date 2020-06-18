Центральный рынок Калининграда закрывают на дезинфекцию
В Калининграде на Центральный рынок не пускают покупателей. На входах стоят охранники, которые сообщают, что рынок работает только на выход.
С 16:30 рынок полностью закроют и, когда на территории не останется посетителей, начнется дезинфекция. Об этом «Комсомолке» рассказал директор рынка Сергей Званок.
- На вход рынок прекратил работу. К 16:30 полностью закроем рынок. Мы чуть раньше закрываем сегодня рынок, чтобы провести дополнительную генеральную уборку. Заранее предупреждали об этом арендаторов, которые самостоятельно будут мыть свои торговые места с использованием дезинфицирующих средств, - сказал Сергей Званок.
Он отметил, что усилить уборку решено в период пандемии: тщательно мыть рынок не один, а два раза в месяц.
- Никакой вспышки коронавируса нет на рынке. Информации об этом не поступало. Больных на рынке нет, - сказал директор.
ИСТОЧНИК KP.RU