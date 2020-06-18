2020-06-18T17:08:07+03:00
Общество

Центральный рынок Калининграда закрывают на дезинфекцию

Покупателей на территорию не пускают
Александр КАТЕРУША
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На входе стоят охранники и никого не пускают на территорию.На входе стоят охранники и никого не пускают на территорию.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде на Центральный рынок не пускают покупателей. На входах стоят охранники, которые сообщают, что рынок работает только на выход.

С 16:30 рынок полностью закроют и, когда на территории не останется посетителей, начнется дезинфекция. Об этом «Комсомолке» рассказал директор рынка Сергей Званок.

- На вход рынок прекратил работу. К 16:30 полностью закроем рынок. Мы чуть раньше закрываем сегодня рынок, чтобы провести дополнительную генеральную уборку. Заранее предупреждали об этом арендаторов, которые самостоятельно будут мыть свои торговые места с использованием дезинфицирующих средств, - сказал Сергей Званок.

Он отметил, что усилить уборку решено в период пандемии: тщательно мыть рынок не один, а два раза в месяц.

- Никакой вспышки коронавируса нет на рынке. Информации об этом не поступало. Больных на рынке нет, - сказал директор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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