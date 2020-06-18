2020-06-18T17:02:46+03:00
Общество

Калининградские лесничества получили новую лесопатрульную технику

Всего лесничества получили 15 автомобилей
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Девять калининградских лесничеств получили 15 новых автомобилей «Нива». Тринадцать машин приобретены за счет средств федерального бюджета, еще две единицы – за счет средств областного бюджета, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Это техника повышенной проходимости, готовая ездить по дорогам любого покрытия и пересеченной местности. С помощью новых машин лесные инспекторы смогут более оперативно выявлять нарушения», - отметили в региональном министерстве природных ресурсов.

Общая стоимость техники составила порядка 9 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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