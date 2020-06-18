Калининградские лесничества получили новую лесопатрульную технику
Всего лесничества получили 15 автомобилей
.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Девять калининградских лесничеств получили 15 новых автомобилей «Нива». Тринадцать машин приобретены за счет средств федерального бюджета, еще две единицы – за счет средств областного бюджета, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Это техника повышенной проходимости, готовая ездить по дорогам любого покрытия и пересеченной местности. С помощью новых машин лесные инспекторы смогут более оперативно выявлять нарушения», - отметили в региональном министерстве природных ресурсов.
Общая стоимость техники составила порядка 9 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU